Оккупанты ворвались в дом сотрудника Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его

Российские военные 23 мая ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия.

Такую информацию сообщили в телеграмм-канале "Энергоатома". При жизни Сергея Швеца борются в местной больнице Энергодара.

Ни объяснить, ни оправдать такую бесчеловечную жестокость невозможно. Уроды, совершающие преступления против мирных людей, работников ЗАЭС, должны быть привлечены к ответственности. Украина победит, и все виновные будут найдены и наказаны! – написали в телеграмм-канале.