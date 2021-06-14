Оккупанты возят жителей ОРДЛО в Россию за паспортами спецрейсами

14 июня 2021 , 09:03
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Источник:

"Новости Донбасса"

Оккупационные власти Донецкой области возят жителей в Россию для получения российских паспортов. Для этого организовали специальные автобусные рейсы.

Такие поездки в так называемой "ДНР" устраивают с 2019 года. Об этом сообщило оккупационное "Министерство транспорта".

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Жителей ОРДЛО возят в Россию за паспортами

Оккупанты "похвастались", что возят людей для получения российского паспорта уже в течение 2 лет. С 2019 по 2021 год было организовано более 5,2 тысячи специальных рейсов.

За этот период в Россию с оккупированных территорий было перевезено более 241,9 тысячи пассажиров. Регулярные спецрейсы осуществляются в Ростовскую область.

Людей вывозят через пункты пропуска на временно неподконтрольном Украине участке границы в:

  • Успенке;
  • Мариновке;
  • Новоазовске.
Обратите внимание. В июне 2020 года в России вступил в силу закон, упрощающий процедуру для получения российского гражданства.

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Автор: Марина Васильєва