Оккупанты во второй раз разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском
Источник:Сергей Гайдай
Вооруженные силы России во второй раз разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском Луганской области. Впервые пророссийские боевики взорвали мост в 2014 году.
Соединение между Северодонецком и Лисичанском до сих пор есть
О том, что кафиры разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском, 21 мая сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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По словам Гайдая, можно сделать вывод, что вооруженные силы России взорвали мост в субботу, 21 мая. Глава Луганской ОВА подчеркнул, что это уже второй раз россияне подрывают этот мост.
В июле 2014 года при освобождении лисичанска боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено. Мост был восстановлен в 2016 году. Сегодня история повторилась,
– сообщил Гайдай.
Он заявил, что сообщение между Северодонецком и Лисичанском до сих пор есть. Также Гайдай опубликовал фото разрушенного моста.
Россияне разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском / Фото с телеграмму Сергея Гайдая
Что известно о ситуации в Луганской области
- Военные России сконцентрировали свои силы на захвате Северодонецка, который уничтожается как Мариуполь. Сергей Гайдай информировал, что бои за город продолжаются днем и ночью .
- Только в течение 20 мая от рук оккупантов в Луганской области погибли 6 человек. Россияне готовят по гражданской инфраструктуре. В частности, войска агрессора обстреляли школу в Северодонецке , где скрывались мирные люди.
- Глава Луганской ОВА информировал, что россияне хотят захватить трассу Лисичанск – Бахмут . Цель врага, по словам Гайдая, отрезать Луганскую область.
- Также Гайдай сообщал, что ситуация в ближайшее время ситуация в Луганской области станет более сложной и напряженной. Ожидается, что Россия бросит на это направление множество техники и войск. Ранее стало известно, что кафиры разместили в области около 15 вертолетов .
- В то же время в Офисе Президента заявили, что ситуация на фронте в Луганской области изменится . Россиянам придется обороняться, если они не смогут выйти на границы области.
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