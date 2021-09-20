Оккупанты выпустили из СИЗО в Крыму задержанных в начале сентября Ахтемова и Одаманова
Источник:"Крым.Реалии"
Захваченные оккупантами крымские татары Эльдар Одаманов и Асан Ахтемов отбыли 15 суток административного ареста. 19 сентября во Симферополе их выпустили на свободу.
Встречать мужчин к СИЗО приехали их жены, родители, родственники и защитники. Задерживали крымских татар по делу о взрыве на газопроводе, к которому якобы причастна украинская разведка.
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Оккупанты в Крыму выпустили двух ранее задержанных крымских татар
Эльдара Одаманова и Асана Ахтемова в оккупированном Крыму выпустили из СИЗО 19 сентября. Мужчин держали там 15 суток.
- Эльдара Одаманова задержали 3 сентября. В то время не было никакой информации, куда его увезли. После протестов и резонанса оккупанты сообщили, что мужчину держат в СИЗО в Симферополе.
- Асан Ахтемов также попал в лапы ФСБ в течение 3 – 4 сентября вместе с другими крымскотатарскими активистами. Всех их россияне заподозрили в "совершении диверсии" на газопроводе.
Тему нарушений прав человека в Крыму поднимали на Крымской платформе, также заявления об осуждении действий России обнародовали США, Турция, Латвия, Литва, Чехия, Великобритания и Евросоюз.
Двух крымских татар выпустили из СИЗО Симферополя / Фото "Крымской солидарности"
Коротко о деле о "диверсии на газопроводе" в селе Перевальное
- "По подозрению в совершении диверсии на газопроводе" силовики оккупантов в Крыму задержали нескольких крымских татар.
- Речь идет о подрыве газопровода в селе Перевальное, организацию которого россияне приписали украинской разведке.
- В Минобороны все это назвали целенаправленной провокацией.
- Россияне же тем временем буквально выбивали признательные показания у задержанных.