Оккупанты выпустили заключенных из СИЗО Херсона: сколько беглецов уже поймали

Российские оккупанты помогли заключенным сбежать из СИЗО в Херсоне, который недавно был освобожден. Украинские правоохранители уже задержали часть заключенных, совершивших групповой побег из-под стражи.

Об этом в эфире телемарафона рассказал замминистра внутренних дел Евгений Енин. Он подтвердил, что оккупанты способствовали побегу заключенных из херсонского СИЗО.

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Около 70 беглецов уже задержаны

Заместитель главы МВД сообщил, что около 70 беглецов уже найдены и переданы представителям пенитенциарной службы.

Уже был осуществлен ряд оперативно-розыскных мероприятий, и около 70 представителей так называемого "спецконтингента" силами правоохранителей переданы работникам пенитенциарной службы,

- сказал он.

Енин отметил, что на каждого из представителей так называемого "спецконтингента" украинские правоохранители имеют ориентировку. Он заверил, что заключенные далеко не убегут. "А если убегут, то ненадолго", – добавил замглавы МВД.

Кроме того, Енин сообщил, что правоохранители осуществляют стабилизационные мероприятия на освобожденных территориях Херсона. В частности, эти меры предусматривают комендантский час, систему блокпостов и обход помещений, в отношении которых правоохранители имеют ориентировку.

Также заместитель министра внутренних дел призвал местное население помогать находить коллаборантов.

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Украина вернула контроль над Херсоном: что известно

Украинские военные в начале сентября начали операцию по возвращению контроля над Херсоном. В пятницу, 11 ноября, украинские войска официально зашли в Херсон и освободили город от оккупантов.

Также ВСУ полностью деоккупировали правый берег Херсонщины. Российские войска скрылись на левом берегу и уже заявили, что новой "столицей" региона будет Геническ.

В понедельник, 14 ноября, в Херсон приехал президент Владимир Зеленский. Во время его визита в освободившемся Херсоне официально подняли флаг Украины.

Пока людям советуют не возвращаться в Херсон, а наоборот – эвакуироваться. Причина в том, что российские военные могут накрывать город артиллерийским огнем.

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