Оккупанты заявляют, что уже покидают Сватово в Луганской области

Оккупанты заявляют, что уже покидают город Сватово Луганской области. Враги говорят, что их войска уже вышли из города.

Российские пропагандисты сказали об этом 10 сентября. Также утверждают, что якобы наша армия будет совершать "репрессии" против тех, кто способствовал оккупантам.

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Россияне заявили, что сбежали из Сватово

Наши войска уже покинули город,

– сказал российский оккупант.

Враг заявил, что якобы "колонны гражданских машин" эвакуируются из Сватово. Он добавил, что якобы бегут все коллаборанты, жившие в городе.

В телеграмм-канале "Оперативный ВСУ" объяснили, почему оккупанты суетятся. В частности, потому, что Сватово на Луганщине расположено всего в 50 километрах от Купянска, который Вооруженные Силы Украины уже деоккупировали.

Где расположен город, из которого сбежали оккупанты: смотрите карту

Контрнаступление на Харьковщине: коротко

Вооруженные Силы Украины пошли в наступление 29 августа. Оно происходит в условиях информационной тишины. Власти призывают не распространять информацию до обнародования официальных данных.

Следует вспомнить, что в американском Институте изучения войны заявили, что по состоянию на 9 сентября ВСУ освободили из-под оккупации около 2500 квадратных километров Харьковщины.

В преддверии 9 сентября Владимир Зеленский сказал, что удалось деоккупировать более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

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