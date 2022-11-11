Оккупанты заявляют о подрыве Антоновского моста: что говорят в ВСУ

Кремлевские пропагандисты утверждают, что российские военные якобы взорвали Антоновский мост в Херсонской области. На эту информацию уже отреагировали в ВСУ.

В сети появилось сообщение, что россияне якобы взорвали Антоновский мост через реку Днепр, пишет 24 канал . Пропагандисты заявляют, что в результате взрыва мост разрушен до основания.

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В ВСУ не подтвердили взрывы на Антоновском мосту

Какой-либо официальной информации со стороны России о взрывах на Антоновском мосту нет. Следует отметить, что в результате огневого контроля ВСУ мост уже длительное время не пригоден для переправы.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона прокомментировала информацию о якобы взрывах на Антоновском мосту. Она подчеркнула, что ВСУ не могут раскрывать детали военной операции.

Условия военной спецоперации мы не можем озвучивать. Это все-таки в рамках проведения нашего огневого контроля и соответственно их противодействия,

– сказала Гуменюк.

Вместе с тем, спикер ОК "Юг" подчеркнула, что россияне могут создавать соответствующую картинку. Гуменюк не подтвердила взрывы на Антоновском мосту.

"Они, конечно, пытаются создать определенную картинку, в частности могут позволять себе подобные случаи. Пока мы не можем подтверждать эту информацию, потому что продолжается операция", – резюмировала она.

ВСУ продвигаются в Херсонской области: что известно

После того, как 9 ноября россияне сообщили, что якобы вынужденно покидают Херсон, ВСУ начали стремительно освобождать населенные пункты в Херсонской области.

В частности, только в течение 9 ноября по направлениям Петропавловка – Новорайск и Первомайское – Херсон ВСУ продвинулись по 7 километров и взяли под контроль по 6 населенных пунктов.

С 1 октября, по словам Валерия Залужного, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 квадратных километров.

Продвижение защитников Украины продолжается, но медленно из-за минирования россиянами территории и особенностей ландшафта.

Утром 11 ноября Генеральный штаб ВСУ подтвердил деоккупацию 12 поселков в Херсонской области, среди них Пятихатки, Дудчаны, Бобровый Кут.

Российские военные отступают на левый берег Днепра, где подготовят оборонительные позиции. При этом оккупанты минируют оккупированные города и поселки, которые покидают, а также взрывают мосты.

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