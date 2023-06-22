Пугают Евросоюз: эксперт по ядерной безопасности рассказала о планах россиян на ЗАЭС

Россия заминировала охладитель Запорожской АЭС. Оккупанты продолжают нагнетать ситуацию вокруг электростанции, надеясь таким образом помешать освобождению Юга Украины.

Об этом 24 Каналу рассказала независимая экспертка по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная. По ее мнению, россияне продолжают использовать ЗАЭС для шантажа Украины.

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МАГАТЭ не справилось со своей задачей

Отчет Международного агентства по атомной энергетике, опубликованный 16 июня после визита ее представителей на ЗАЭС, оказался не слишком удачным для Украины, убеждена Кошарна.

"Главным месседжем Рафаэля Гросси после проведения проверки стал нормальный уровень воды в охлаждающем пруду. В то же время глава МАГАТЭ вовсе не поднимал вопрос о переводе последнего энергоблока ЗАЭС в режим холодного останова", – пояснила экспертка по ядерной энергетике.

Важно! 5 из 6 реакторов Запорожской АЭС по состоянию на данный момент не работают. 8 июня Госатомрегулирование Украины распорядилось остановить последний реактор, однако оккупанты проигнорировали это указание.

Вдобавок к этому, в своем отчете МАГАТЭ повторило российский нарратив о том, что пар из последнего активного реактора якобы используется для очистки вод и системы охлаждения.

"Международное агентство по атомной энергетике признает Запорожскую АЭС собственностью Украины и, соответственно, должно было бы проконтролировать соблюдение оккупантами постановления украинского регулятора", – отметила экспертка по ядерной безопасности.

В чем опасность активного реактора

Для того чтобы совершить теракт на ЗАЭС, оккупантам не нужно разрушать реактор. Подрыва заминированного пруда или инфраструктурных объектов вполне хватит, чтобы увеличить возможность тяжелой аварии на АЭС, убеждена Кошарна.

Если реактор не находится в режиме холодной остановки, то при отсутствии воды авария с ядерными выбросами может произойти в течение 27 часов. В то же время при холодной остановке у работников АЭС будет около недели, чтобы возобновить водоснабжение.

Украина активно разрабатывает сценарии реагирования на любые провокации оккупантов. Сотрудники ЗАЭС сделают все, что в их силах, чтобы не допустить радиационного инцидента.

Оккупанты нагнетают ситуацию в медиа

Россия может использовать подрыв пруда в пропаганде. Особенно, если они смогут совершить теракт дистанционно, в момент, когда АЭС будут контролировать Вооруженные Силы, убеждена Кошарна.

Тогда пророссийские медиа будут утверждать, что во время оккупации с ЗАЭС все было хорошо, а как только Украина зашла на станцию, произошла провокация.

Примечательно, что Россия привлекла к информационной войне вокруг ЗАЭС своего олигарха Олега Дерипаску. 20 июня тот опубликовал текст, в котором утверждает, что при взрыве на атомной электростанции под ударом окажутся и европейские страны.

"Очевидно, что этот вброс сделан Россией с целью остановить украинское контрнаступление. Это самый обычный шантаж, цель которого – посадить Украину за стол переговоров", – убеждена экспертка по ядерной безопасности.

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