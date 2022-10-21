Оккупанты запланировали подрыв Каховской ГЭС еще в апреле, сейчас минируют шлюзы, – ГУР

Россияне готовятся к наступлению украинских защитников и побегу из Херсонской области. Они продолжают минировать объекты Каховской гидроэлектростанции.

Об этом рассказали 21 октября в Главном управлении разведки Минобороны. Отметили, что россияне предусматривают быстрое освобождение украинскими Силами обороны правобережной части Херсонской области.

Кстати Украина готова к любому развитию событий на Каховской ГЭС, – Данилов

"Оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор", – написали в разведке.

Готовились заранее

По информации ГУР захватчики готовят серию терактов в Херсонской области. Среди них – вероятное разрушение дамбы Каховского водохранилища и агрегатов Каховской ГЭС.

При этом, подрыв дамбы был спланирован заранее – основные работы по минированию провели еще в апреле,

– заявили в разведке.

За последнюю неделю оккупанты дополнительно разместили взрывчатку в шлюзах и опорах Каховской ГЭС. На дамбе установили 2 военных тентованных "КамАЗа" без водителей. Транспорт полностью загружен ящиками со взрывчаткой.

Кстати В последний раз погибли около 100 тысяч человек, – МВД о последствиях возможного подрыва Каховской ГЭС

Последствия выйдут за пределы Украины

В разведке отмечают, что Россия сознательно готовит теракты, которые будут иметь катастрофические последствия. Речь идет о затоплении десятков украинских населенных пунктов. Под водой окажется даже Херсон.

"Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона", – добавили в ГУР.

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