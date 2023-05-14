Подготовка к пакетированию: оккупанты везут на Запорожье новое пушечное мясо

Российские захватчики везут новое пушечное мясо на Запорожское направление. Они активно перекидывают на фронт заключенных, завербованных ЧВК "Вагнера".

Прибытие еще одной такой же партии будущих двухсотых ожидается в ближайшее время. Это подтвердил и мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Оккупанты везут новое пушечное мясо

По данным Генштаба, на полигон в районе Новопетровки оккупанты перекинули около 400 российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнера".

Прибытие еще одной такой же партии будущих двухсотых ожидается в ближайшее время. Подготовка наемников к пакетированию и отправке обратно на болота будет длиться несколько недель,

– отметил Федоров.

Кроме того, недавно было зафиксировано прибытие около 200 таких лиц в один из полевых лагерей оккупантов во временно захваченном Роговом Луганской области для прохождения 4-недельного курса общевойсковой подготовки.

"До конца месяца ожидается прибытие еще к 250 осужденным", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Также в районе населенного пункта Можняковка Луганской области оккупанты организовали подготовку до 800 вновь прибывших российских заключенных.

Прибыла новая партия заключенных в Бердянск

Недавно военный эксперт Олег Жданов рассказал, что недавно в сети появилась информация о новой партии заключенных, прибывшей во временно оккупированный Бердянск Запорожской области.

По словам Жданова, аналогичное пополнение ждут и возле Луганска. Там вблизи города разместили на одном из полигонов около 200 заключенных. Их будут готовить к боевым действиям в течение нескольких недель. Однако россияне не доверяют заключенным, потому усиленно их охраняют.

"Личному составу комендантской роты, охраняющей зэков, отдали приказ стрелять на поражение при любых попытках побега или неповиновения. Хотя эти люди формально списаны с тюрем. Но их также держат под конвоем", – отметил военный эксперт.