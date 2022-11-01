Россияне разместили военное оборудование на крыше энергоблока ЗАЭС

Российские военные продолжают представлять угрозу на оккупированной Запорожской АЭС. Оккупанты отказались демилитаризовать ЗАЭС и размешивают на атомной станции военное оборудование.

Россияне решили разместить военное оборудование на крыше пятого энергоблока. Там оккупанты установили оборудование РЭБ (радиоэлектронная борьба) для борьбы со средствами аэроразведки.

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Оккупанты установили оборудование РЭБ

Также на промышленной зоне Запорожской АЭС размещена очередная смена оккупантов. В то же время командный состав рассредоточен по Энергодару и проживает в квартирах выехавших местных жителей.

В первых числах сентября россияне вывезли всю военную технику из ЗАЭС из-за визита миссии МАГАТЭ. Но когда большая часть наблюдателей уехала, Россия вернула оружие на атомную станцию. В МАГАТЭ призвали Россию немедленно вывести войска из ЗАЭС.

Кроме того, в Генштабе ВСУ в октябре отмечалось, что Россия увеличила присутствие своих войск на ЗАЭС.

Россия подталкивает украинцев к подписанию соглашений с "Росатомом"

В украинской разведке информируют, что оккупанты на ЗАЭС аннулируют пропуски украинского образца для персонала. Таким образом, Россия хочет заставить украинцев подписать контракты с российским "Росатомом".

Ранее в Энергоатоме предупредили, что работникам ЗАЭС, подписавшим контракт с "Росатомом", грозит мобилизация.

Оккупанты выставили условие лицензированным сотрудникам оперативной смены ЗАЭС, что до 2 ноября они должны определиться по подписанию или отказу от контракта с "Росатомом". Другим работникам ЗАЭС выставлен срок – до 1 декабря.

Сообщено, что в ближайшее время будут аннулированы пропуска на станцию украинского образца.

Возле ЗАЭС взорвалась мина

В понедельник, 31 октября, возле Запорожской АЭС произошел взрыв мины, что повлекло за собой отключение одного из реакторных блоков. В МАГАТЭ сообщили, что взрыв прогремел вечером по периметру ограждения ЗАЭС.

В результате взрыва произошло отключение внешней линии электропередач напряжением 750 киловольтов между распределительным пунктом и главным электрическим трансформатором реакторного блока №4.

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