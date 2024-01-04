Оккупанты запускали ракету и "Шахеды" на Кривой Рог: в городе раздавались взрывы
Вечером в Кривом Роге раздались взрывы. Сначала оккупанты атаковали город ракетой, а затем еще и "Шахедом".
Вечером 4 января оккупанты атаковали Кривой Рог. Взрывы в городе раздались незадолго после объявления воздушной тревоги.
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Что известно об атаке на Кривой Рог
В 20:46 Воздушные силы ВС Украины предупредили об активности тактической вражеской авиации на южном направлении. Людей призывали переходить в укрытие в случае тревоги.
Уже в 21.00 ВС предупредили, что на Кривой Рог летит ракета.
Через 4 минуты корреспонденты "Суспильного" сообщили, что в городе раздались взрывы. Через минуту в Кривом Роге услышали повторные взрывы – мониторинговые каналы заявили, что вдобавок летит еще и "Шахед".
В 21:07 Воздушные силы написали, что угрозы в виде ракеты уже нет. Однако движение "Шахедов" продолжается, поэтому возможно распространение тревог по вектору их движения.
Позже мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе все обошлось хорошо, однако подробностей он пока раскрывать не стал.
Относительно взрыва, что слышали. Без деталей, но все нормально,
– сказал он.
Отметим, что всего за час до этого враг обстрелял Харьков.
Предыдущие обстрелы Украины
- Приблизительно в 20:16 оккупанты запустили по Харькову ракеты – они летели из Белгородской области. Предварительно, враг обстрелял город из С-300. О пострадавших пока не сообщалось.
- Также к вечеру россияне запустили ракету по Полтавской области. Звуки взрыва услышали в Полтаве и Миргороде. Подробностей пока нет.
- Кроме того, россияне обстреляли центральную часть Херсона. Один из ударов пришелся по жилому дому. Пострадала 87-летняя женщина. Также были прилеты в области – известно о 2 раненых в двух районах.
- Утром оккупанты нанесли удар по Кропивницкому, в результате чего разрушен один из промышленных объектов. Из-за падения обломков погиб один человек, еще 8 получили ранения. Известно, что под обстрел попали 4 энергетика.
- Около полуночи оккупанты обстреляли ракетами Курахово Донецкой области. Оккупанты разрушили детсад, школу, профилакторий и кафе. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки. К счастью, пострадавших среди гражданских нет.