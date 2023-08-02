Оккупанты запускали "Шахеды" по Украине из 3 направлений: сколько силам ПВО удалось сбить

В ночь на 2 августа российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Однако наша ПВО сработала отлично.

Большинство "Шахедов" уничтожено в Киевской и Одесской областях. К сожалению, есть повреждения и разрушения некоторых объектов.

Важно Россияне атаковали Украину по двум направлениям: на Юге "Шахеды" приблизились к устью Дуная

Детали ночной атаки Украины

В ночь на 2 августа российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Пуски "Шахедов" осуществлялись из трех направлений – Курск, Приморско-Ахтарск (Россия), Чауда (Крым).

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 23 ударных БПЛА. Большинство "Шахедов" сбили в Киевской и Одесской областях.

К сожалению, часть запущенных дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области. О последствиях удара сообщат местные администрации позже.

Последствия атаки Украины 2 августа: что известно