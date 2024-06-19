Оккупанты запустили 21 "Шахед" по Украине: сбили не все, ПВО работала в 6 областях

19 июня 2024, 07:25
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Воздушные силы ВСУ

Россия ночью атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ рассказали, что враг выпустил по Украине за одну ночь 21 беспилотник из России и временно оккупированного Крыма.

Воздушную тревогу в некоторых областях объявили ориентировочно после 2 часов ночи 19 июня. Во Львовской области опасность звучала дважды.

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Сколько "Шахедов" сбили в Украине

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские военные в ночь на 19 июня запустили по Украине 21 вражеский дрон типа Shahed-131/136 с направлений:

  • российского Приморско-Ахтарска;
  • мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

В результате боевой работы сбито 19 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях,
– рассказали военные Воздушных сил ВСУ.

По их данным, воздушное нападение оккупантов отражала:

  • истребительная авиация,
  • зенитные ракетные подразделения и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Воздушных сил,
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.


Россия атаковала "Шехедами", однако ВСУ большинство сбили

Сколько "Шахедов" сбили на Львовщине

Россия 5 дронов-камикадзе типа "Шахед" направила на Львовскую область. Глава Львовской ОВА рассказал, что по информации от Воздушного командования "Запад", по состоянию на 05:55 19 июня:

  • во время первой ночной тревоги, что длилась с 02:32 по 03:35 19 июня, в воздушное пространство Львовщины зашли 4 вражеских беспилотника. Их военные сбили;
  • во время второй опасности, которая длилась с 04:27 по 05:24, регион пытался атаковать еще один "Шахед", который также ликвидировали.
Автор: Діана Квасневська