Оккупанты запустили более 120 дронов и ракету "Искандер": сколько целей удалось уничтожить
- Российские войска запустили 128 дронов-камикадзе "Шахед" и ракету "Искандер-М" по Украине.
- Противовоздушная оборона Украины обезвредила 112 дронов типа "Шахед". Дроны были сбиты и заглушены РЭБ.
- В результате атаки пострадали Днепропетровская, Донецкая, Харьковская и Николаевская области.
Российские захватчики запустили по Украине ночью 128 ударных дронов-камикадзе типа "Шахед", а также ракету "Искандер-М". По целям работала наша противовоздушная оборона.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Какое количество целей удалось уничтожить ПВО
В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 22 мая противник совершил атаку по Украине баллистической ракетой "Искандер-М" из района Таганрога, а также 128 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений:
- Миллерово;
- Курск;
- Приморско-Ахтарск в России;
- Чауда в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 11:00 противовоздушной обороной обезврежено 112 вражеских БПЛА типа "Шахед" (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны,
– рассказали военные.
В частности, 74 – были сбиты огневыми средствами поражения, еще 38 - локально потеряны/заглушены РЭБ (без негативных последствий).
Как отработала ПВО ночью 22 мая / Инфографика Воздушных сил ВСУ
В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровская, Донецкая, Харьковская и Николаевская области.
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