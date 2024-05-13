Мог быть "Кинжал": Россия запустила скоростную ракету по Югу
По всей Украине объявили воздушную тревогу. Россияне подняли в небо Миг-31К.
Уже в третий раз за день фиксируется взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
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Скоростная цель летела на Юг
Так, в 16:44 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для всей Украины.
В 16:55 военные заявили, что россияне запустили на юг ракету. Предварительно, это мог быть "Кинжал".
В то же время, мониторинговые каналы указали на то, что это была фальш-цель.
В 17:09 дали отбой тревоги. Самолеты отошли от пусковой зоны.
Напомним, что ракета "Кинжал" принадлежит к новейшим ракетным комплексам из имеющихся у России. Страна-агрессор приняла "Кинжал" на вооружение в 2018 году. Дальность лета этой ракеты составляет 2 тысячи километров. Потому, к сожалению, она способна поразить любую точку на территории Украины. К тому же, "Кинжал" имеет высокую скорость полета – в Харьков он может подлететь менее чем за 2 минуты, в Киев – менее чем за 4, в Ужгород – менее чем за 7.
Отметим, что самолет МиГ-31К может нести только один "Кинжал". Известно, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 80 таких ракет на начало апреля 2024 года.
Массированная атака на Украину: что известно
- Последняя массированная атака произошла 8 мая. Тогда враг использовал 21 дрон и 55 ракет разных типов. Среди них был и "Кинжал".
- Силы ПВО смогли сбить большую часть воздушных целей – 39 ракет и 20 дронов.
- Основной удар пришелся по объектам украинской энергетики.
- Днем после комбинированного удара противник атаковал Харьков. Россияне ударили ракетой прямо посреди школьного стадиона, где в тот момент дети играли в футбол.
- Пострадали 7 человек. Среди них 8-летняя девочка и трое молодых людей 14, 14 и 15 лет. Двое парней в тяжелом состоянии, один парень и девочка в среднем. Все госпитализированы в медучреждение.
- 55-летний гражданский мужчина с травмами средней степени также доставлен в больницу. Две женщины 80 и 32 лет в легком состоянии – им оказана помощь на месте.