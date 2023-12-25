Оккупанты запустили по Украине 31 "Шахед" и две ракеты: как отработала ПВО
Источник:Воздушные силы ВСУ
Россияне атаковали Украину в канун Рождества 31 ударным беспилотником типа "Шахед" и двумя ракетами. Воздушные силы сбили 28 вражеских дронов и обе ракеты.
Об успешной работе отчитались в Воздушных силах по состоянию на утро 25 декабря. В командовании рассказали детали атаки, в частности направления запуска ракет и беспилотников.
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Противник атаковал 31 ударным БпЛА типа "Шахед" из районов Чауда, Балаклава (Крым) и двумя авиационными ракетами. В результате противовоздушного боя уничтожены 28 ударных БПЛА,
– говорится в сообщении.
Вражеские дроны уничтожены в пределах: Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей.
Россияне атаковали ракетами
Также россияне выпустили управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. Обе ракеты сбили.
Где работала ПВО
Во время боевой работы Силы обороны Юга сбили 22 ударных беспилотника типа "Шахед":
- 17 – в Одесской области;
- 3 – в Херсонской области;
- 1 – в Николаевской области;
- 1 – в Кировоградской области.
Также известно, что еще 5 вражеских "Шахедов" сбиты в Днепропетровской области.
"Уничтожены 5 вражеских шахедов. Вчера вечером и ближе к ночи их сбили наши военные с ВзК "Восток"", – сообщил председатель Днепропетровского совета Николай Лукащук.
Он уточнил, что 2 БПЛА сбили в Синельниковском районе, еще 2 в Днепровском и 1 в Павлоградском.
Один вражеский "Шахед" долетел до Запада страны. Его уничтожили в Хмельницкой области. Это подтвердило командование "Запад". В Хмельницкой ОВА уточнили, что информации о погибших, травмированных и разрушениях не поступало.
Последствия атаки
- Под атакой были южные области Украины, где сбили больше всего дронов. Обломки повлекли за собой повреждение технических помещений в припортовой инфраструктуре Одессы. В регионе повреждено админздание и недействующие склады.
- В Бериславском районе Херсонщины есть попадания: вспыхнул пожар на складских помещениях, который уже потушили.