Оккупанты запустили по Украине 58 различных ракет и дронов: сколько удалось сбить
2 сентября 2024, 09:29Читати новину українською
В ночь на 2 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине, Сумщине и Харьковщине, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, также атаковали ударными дронами типа "Шахед" с южного направления.
Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 58 воздушных целей – 35 ракет различных типов и 23 ударных беспилотников.