Оккупанты запустили по Украине 58 различных ракет и дронов: сколько удалось сбить

09:29

В ночь на 2 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине, Сумщине и Харьковщине, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, также атаковали ударными дронами типа "Шахед" с южного направления.