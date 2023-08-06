Враг запустил "Шахеды": двигались на Хмельницкую область – под угрозой был Староконстантинов

Российские оккупанты ночью 6 августа выпустили "Шахеды". Они двились в сторону Хмельнитчины.

Об этом рассказали в мониторинговых пабликах, сообщает 24 канал. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

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Оккупанты запустили "Шахеды"

Из-за очередной угрозы вражеской атаки по состоянию на 00:45 воздушная тревога продолжалась в:

Хмельницкой области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Одесской области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Житомирской области;

Донецкой области.

Также воздушная тревога продолжается в:

Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть 488 дней;

временно оккупированном Крыму – 11 декабря 2022, то есть уже 237 дней.

Внимание! Хмельницкая область – угроза применения ударных БПЛА Shahed!

– сообщили в 00:32 в Воздушных силах ВСУ.

Через 20 минут об угрозе "Шахедов" сообщили и в Житомирской области. В обеих областях начала работать ПВО.

Кроме этого, россияне выпустили крылатые ракеты "Калибр". По состоянию на 00:45 они двигались в направлении Кировоградской области.

"Ударные БпЛА Shahed – в направлении Староконстантинова!" – сообщили в 01:01 в Воздушных силах.

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