Враг запустил "Шахеды": двигались на Хмельницкую область – под угрозой был Староконстантинов
Российские оккупанты ночью 6 августа выпустили "Шахеды". Они двились в сторону Хмельнитчины.
Об этом рассказали в мониторинговых пабликах, сообщает 24 канал. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
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Оккупанты запустили "Шахеды"
Из-за очередной угрозы вражеской атаки по состоянию на 00:45 воздушная тревога продолжалась в:
- Хмельницкой области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Житомирской области;
- Донецкой области.
Также воздушная тревога продолжается в:
- Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть 488 дней;
- временно оккупированном Крыму – 11 декабря 2022, то есть уже 237 дней.
Внимание! Хмельницкая область – угроза применения ударных БПЛА Shahed!
– сообщили в 00:32 в Воздушных силах ВСУ.
Через 20 минут об угрозе "Шахедов" сообщили и в Житомирской области. В обеих областях начала работать ПВО.
Кроме этого, россияне выпустили крылатые ракеты "Калибр". По состоянию на 00:45 они двигались в направлении Кировоградской области.
"Ударные БпЛА Shahed – в направлении Староконстантинова!" – сообщили в 01:01 в Воздушных силах.
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Массированный ракетный обстрел Украины 6 августа: коротко
- Российские захватчики 5 августа совершили комбинированную атаку. Оккупанты запустили крылатые ракеты не только со своей территории, но и из Беларуси.
- Для террористического обстрела использовали "Кинжалы" и "Калибры". В частности, взрывы раздавались в Хмельницкой области и Запорожье.
- Впоследствии в Запорожской ОВА сообщили, что россияне ударили по пригороду областного центра. По предварительным данным, атака прошла без пострадавших.
- Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении заявил, что ПВО удалось сбить часть ракет россиян. Он подчеркнул, что такие атаки ничего захватчикам не дадут – Кремлю не удастся подменить международное право террором, кризисами или каким-либо запугиванием.