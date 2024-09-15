Россияне запустили "Шахеды": где движутся вражеские дроны

15 сентября 2024, 00:42
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Автор: Ирина Чеботникова

Оккупанты осуществили пуск ударных дронов-камикадзе еще 14 сентября. Тревога постепенно охватывает различные области Украины. 24 Канал собрал, что известно о движении "Шахедов" ночью 15 сентября.

До этого враг ударил по Одессе баллистикой. К сожалению, в пригороде погибли супруги. Точных данных еще нет, но, возможно, работал "Искандер".

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Где сейчас летят "Шахеды", в каких областях тревога

00:56, 15 сентября

Ударные БПЛА в западной части Полтавщины курсом на Киевщину.

00:34, 15 сентября

Где сейчас тревога

00:22, 15 сентября

Ударные БПЛА на севере Сумщины изменили курс и движутся в северо-восточном направлении.

00:07, 15 сентября

Группа ударных вражеских БПЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс северо-западный.

23:33, 14 сентября

  • Новая группа ударных БПЛА из Белгородской области через Харьковскую область курсом на юг;
  • Еще новая группа ударных БпЛА на востоке Сумщины, курс на запад;
  • БПЛА в центральной части Полтавщины курс на запад.
23:18, 14 сентября

Группа ударных вражеских БПЛА приближается к Полтаве с северо-востока.

22:56, 14 сентября

Несколько групп вражеских ударных БПЛА на севере Сумщины, движутся на Полтавщину (курс юго-западный) и на Харьковщину (курс юго-восточный).

22:35, 14 сентября

Вражеские ударные БПЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Полтавщины.