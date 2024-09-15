Россияне запустили "Шахеды": где движутся вражеские дроны

Оккупанты осуществили пуск ударных дронов-камикадзе еще 14 сентября. Тревога постепенно охватывает различные области Украины. 24 Канал собрал, что известно о движении "Шахедов" ночью 15 сентября.

До этого враг ударил по Одессе баллистикой. К сожалению, в пригороде погибли супруги. Точных данных еще нет, но, возможно, работал "Искандер".

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Где сейчас летят "Шахеды", в каких областях тревога