Россияне запустили "Шахеды": где движутся вражеские дроны
Оккупанты осуществили пуск ударных дронов-камикадзе еще 14 сентября. Тревога постепенно охватывает различные области Украины. 24 Канал собрал, что известно о движении "Шахедов" ночью 15 сентября.
До этого враг ударил по Одессе баллистикой. К сожалению, в пригороде погибли супруги. Точных данных еще нет, но, возможно, работал "Искандер".
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Где сейчас летят "Шахеды", в каких областях тревога
Ударные БПЛА в западной части Полтавщины курсом на Киевщину. Ударные БПЛА на севере Сумщины изменили курс и движутся в северо-восточном направлении. Группа ударных вражеских БПЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс северо-западный. Группа ударных вражеских БПЛА приближается к Полтаве с северо-востока. Несколько групп вражеских ударных БПЛА на севере Сумщины, движутся на Полтавщину (курс юго-западный) и на Харьковщину (курс юго-восточный). Вражеские ударные БПЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Полтавщины.
Где сейчас тревога
Ударные БПЛА в западной части Полтавщины курсом на Киевщину.
Ударные БПЛА на севере Сумщины изменили курс и движутся в северо-восточном направлении.
Группа ударных вражеских БПЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс северо-западный.
Группа ударных вражеских БПЛА приближается к Полтаве с северо-востока.
Несколько групп вражеских ударных БПЛА на севере Сумщины, движутся на Полтавщину (курс юго-западный) и на Харьковщину (курс юго-восточный).
Вражеские ударные БПЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Полтавщины.