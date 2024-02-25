Оккупанты запускали "Шахеды": в каких областях раздавалась тревога

25 февраля 2024, 00:41
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Российские захватчики в очередной раз запустили ударные дроны по Украине вечером 24 февраля. 24 Канал расскажет, где сейчас летят дроны и для каких областей есть угроза.

Россия запустила дроны-камикадзе по территории Украины, передает 24 Канал.

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Где объявлена тревога

00:30, 25 февраля

Карта тревог по состоянию на сейчас

23:59, 24 февраля

"Шахеды" с Днепропетровщины – курсом на Запорожье.

23:50, 24 февраля

Сейчас тревога в таких областях

23:44, 24 февраля

"Шахеды" в Днепропетровской области – курсом на Днепр.

23:34, 24 февраля

БпЛА в Сумской области – продолжает движение на север.
"Шахеды" в Днепропетровской области – курсом на северо-восток.

22:56, 24 февраля

БпЛА на Харьковщине – курсом на Харьков!
"Шахеды" на Сумщине – движутся курсом на север.
Дроны на границе Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областей – курсом на восток.

22:29, 24 февраля

Вражеские БпЛА на Николаевщине, движутся на Кировоградщину.
БпЛА на Полтавщине – в направлении Харьковщины и Сумщины.

22:10, 24 февраля

Сейчас группа "Шахедов" наблюдается в Николаевской области, движутся в северном направлении.

22:02, 24 февраля

Полтава – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!

21:19, 24 февраля

Сейчас "Шахеды" наблюдаются в Днепропетровской области, движутся в северном направлении.

20:46, 24 февраля

Запорожская область – угроза применения ударных БпЛА!

Автор: Маргарита Волошина