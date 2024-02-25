Оккупанты запускали "Шахеды": в каких областях раздавалась тревога
Российские захватчики в очередной раз запустили ударные дроны по Украине вечером 24 февраля. 24 Канал расскажет, где сейчас летят дроны и для каких областей есть угроза.
Россия запустила дроны-камикадзе по территории Украины, передает 24 Канал.
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Где объявлена тревога
"Шахеды" с Днепропетровщины – курсом на Запорожье. "Шахеды" в Днепропетровской области – курсом на Днепр. БпЛА в Сумской области – продолжает движение на север. БпЛА на Харьковщине – курсом на Харьков! Вражеские БпЛА на Николаевщине, движутся на Кировоградщину. Сейчас группа "Шахедов" наблюдается в Николаевской области, движутся в северном направлении. Полтава – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях! Сейчас "Шахеды" наблюдаются в Днепропетровской области, движутся в северном направлении. Запорожская область – угроза применения ударных БпЛА!
"Шахеды" в Днепропетровской области – курсом на северо-восток.
"Шахеды" на Сумщине – движутся курсом на север.
Дроны на границе Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областей – курсом на восток.
БпЛА на Полтавщине – в направлении Харьковщины и Сумщины.
"Шахеды" с Днепропетровщины – курсом на Запорожье.
"Шахеды" в Днепропетровской области – курсом на Днепр.
БпЛА в Сумской области – продолжает движение на север.
БпЛА на Харьковщине – курсом на Харьков!
Вражеские БпЛА на Николаевщине, движутся на Кировоградщину.
Сейчас группа "Шахедов" наблюдается в Николаевской области, движутся в северном направлении.
Полтава – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!
Сейчас "Шахеды" наблюдаются в Днепропетровской области, движутся в северном направлении.
Запорожская область – угроза применения ударных БпЛА!