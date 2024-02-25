Оккупанты запускали "Шахеды": в каких областях раздавалась тревога

Российские захватчики в очередной раз запустили ударные дроны по Украине вечером 24 февраля. 24 Канал расскажет, где сейчас летят дроны и для каких областей есть угроза.

Россия запустила дроны-камикадзе по территории Украины, передает 24 Канал.

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Где объявлена тревога