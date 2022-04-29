Оккупанты заставляют студентов на Донбассе сдавать кровь для российских солдат
Источник:Людмила Денисова
На временно оккупированных территориях Донбасса студентов вынуждают сдавать кровь. Ее хотят использовать для раненых оккупантов.
В настоящее время известно о 700 случаях вынужденного донорства в университетах. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека 29 апреля.
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Оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей принуждают студентов высших учебных заведений массово сдавать кровь для раненых оккупантов,
– говорится в сообщении.
Случаи принудительного донорства зафиксировали в следующих университетах:
- Донецкий Национальный университет;
- Донецкий технический университет;
- Донбасская национальная академия строительства и зодчества;
- Донбасская юридическая академия;
- Донецкий национальный медицинский университет имени Горького;
- Луганский медицинский университет;
- Луганский аграрный университет;
- Луганский педагогический университет;
- Луганская Академия внутренних дел.
Оккупанты хотят заставить сдавать кровь и пленных украинцев
24 апреля Людмила Денисова сообщала, что российские оккупанты хотят заставить украинских пленных сдавать кровь. Такой цинизм практиковался в нацистских концлагерях.
Омбудсмен подчеркнула, что Россия грубо нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
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