Оккупанты несут значительные потери на Донбассе, – соцсети

На Донбассе сейчас идет ожесточенный бой. Как утверждает украинский воин Александр Гром, в результате оккупанты несут значительные потери. По его словам, это ответ ВСУ за погибших на Бахмутский трассе.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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"Прямо сейчас оккупанты выгребают по зубам за наших собратьев, которые отдали жизнь за Независимость Украины и нас всех. Цифры о потерях противника будут озвучены утром. Но посчитать будет трудно", – подчеркнул он.

По его словам, кареты "скорой" и катафалки забирают изуродованные тела боевиков с поля боя, а ритуальные заведения на оккупированных территориях в связи с этим работают в усиленном режиме.

Также Гром поздравил украинцев с Днем Государственного флага.

"Оккупанты – цинк, рефрижератор и Ростов", – добавил военный.

Напомним, 23 августа российские оккупационные силы осуществили 12 обстрелов на Донбассе, 4 из которых были из артиллерии и минометов. В результате боевых действий погибли 5 украинских военных, еще 7 бойцов получили ранения. Самый ожесточенный бой состоялся вдоль Бахмутской трассы.