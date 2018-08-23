Окупанти зазнають значних втрат на Донбасі, – соцмережі

На Донбасі зараз триває запеклий бій. Як переконує український воїн Олександр Гром, у результаті окупанти зазнають значних утрат. За його словами, це відповідь ЗСУ за загиблих на Бахмутській трасі.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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"Прямо зараз окупанти вигрібають по зубах за наших побратимів, які поклали життя за Незалежність України та нас усіх. Цифри щодо втрат противника буде озвучено вранці. Але порахувати буде важко", – підкреслив він.

За його словами, карети "швидкої" та катафалки забирають понівечені тіла бойовиків з поля бою, а ритуальні заклади на окупованих територіях у зв’язку із цим працюють у посиленому режимі.

Також Гром привітав українців із Днем Державного прапора.

"Окупанту – цинк, рефрижератор і Ростов", – додав військовий.

Нагадаємо, 23 серпня російські окупаційні сили здійснили 12 обстрілів на Донбасі, 4 з яких були з артилерії та мінометів. Внаслідок бойових дій загинули 5 українських військових, ще 7 бійців зазнали поранень. Найзапекліший бій відбувся уздовж Бахмутської траси.