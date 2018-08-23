00:03
24 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
  • понеділок
    30°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, 22 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, 23 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Придушували з усіх калібрів артилерії: командир батальйону "Айдар" розповів про бій на Луганщині

327 Читать новость на русском
Командир батальйону "Айдар" розповів про ранковий бій на Луганщині
Командир батальйону "Айдар" розповів про ранковий бій на Луганщині / Кадр з відео

Ранковий бій 23 серпня в районі Бахмутської траси на Луганщині тривав близько 4 годин, але захопити позиції українських військових проросійським бойовикам не вдалося. Розвідка заздалегідь попередила бійців на передньому краї про планований штурм, тому вночі артилерія встигла зайняти вогневі позиції і взяти під приціл позиції противника.

Про це розповів командир 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Олександр Яковенко.

За його словами, підрозділи на передньому краї посилили в 4-5 разів, їм додатково виділили СПГ, АГС-17, кулемети ДШК і ПКМ, а також запас боєприпасів.

Читайте також: Втрати на Донбасі: з’явилися імена і фото загиблих українських військових

"Близько шостої години ранку противник почав вогневий наліт. З усіх калібрів артилерії, яка підтримувала дії підрозділів батальйону, ми почали придушення артилерії противника. Застосувавши дими, ворог силами допосиленої мотострілецької роти з розвідувальним взводом від 4-ї окремої мотострілецької бригади, на фронті до одного кілометра від кордону відм. 195,3, східна околиця Жолобка в напрямку Сентянівка - Кримське, перейшов у наступ", – розповів Яковенко.

Проросійських бойовиків вдалося зупинити на рубежі уздовж Бахмутської траси, незважаючи на спробу обійти підрозділи ЗСУ по правому флангу.

Бій тривав близько чотирьох годин. Не досягнувши своєї мети, противник відійшов. Відступаючи, оскаженіло вів вогонь в усій смузі оборони батальйону, намагаючись зруйнувати нами створенні оборонні позиції вздовж Бахмутської траси,
– зазначив командир 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".

Читайте також: Українські військові опублікували чергові докази присутності РФ на Донбасі: фото, відео

За його словами, в результаті атаки 4 "айдарівців" загинули, 7 отримали поранення. У той же час бійцям батальйону вдалося знищити 8 проросійських бойовиків і ще 11 поранити.

"Тіла загиблих бійців батальйону "Айдар" евакуйовані, поранені доставлені в лікувальні установи. Їхньому життю нічого не загрожує", – зазначив він.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Айдар Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 23 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 23 серпня: День Прапора, втрати на Донбасі та перенесення президентських виборів
23 серпня, 22:24 Головні новини 23 серпня: День Прапора, втрати на Донбасі та перенесення президентських виборів
Ирен Сандлер – история женщины, поступок которой должен послужить примером
23 серпня, 22:01 Ирен Сандлер – история женщины, поступок которой должен послужить примером
Блог Соцмережі
Там дуже багато гетеросексуальних жінок, – інтерв’ю з Тимуром Левчуком про гей-клуби в Україні
23 серпня, 21:02 Там дуже багато гетеросексуальних жінок, – інтерв’ю з Тимуром Левчуком про гей-клуби в Україні
Наталія Печерська
Новий проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо
23 серпня, 20:01 Новий проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо
Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
23 серпня, 20:00 Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
Сергій Фурса
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Пожежа на метро "Лівобережна": станція зачинена на вхід і вихід
 28 березня , 18:30
Найкращий бомбардир чемпіонату U-19 Плохотнюк став гравцем Динамо
 11 липня 2017 , 13:11
Марлос: Спільно з Фредом вирішили, що він залишається
 6 лютого , 14:49
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук