Придушували з усіх калібрів артилерії: командир батальйону "Айдар" розповів про бій на Луганщині

Ранковий бій 23 серпня в районі Бахмутської траси на Луганщині тривав близько 4 годин, але захопити позиції українських військових проросійським бойовикам не вдалося. Розвідка заздалегідь попередила бійців на передньому краї про планований штурм, тому вночі артилерія встигла зайняти вогневі позиції і взяти під приціл позиції противника.

Про це розповів командир 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Олександр Яковенко.

За його словами, підрозділи на передньому краї посилили в 4-5 разів, їм додатково виділили СПГ, АГС-17, кулемети ДШК і ПКМ, а також запас боєприпасів.

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"Близько шостої години ранку противник почав вогневий наліт. З усіх калібрів артилерії, яка підтримувала дії підрозділів батальйону, ми почали придушення артилерії противника. Застосувавши дими, ворог силами допосиленої мотострілецької роти з розвідувальним взводом від 4-ї окремої мотострілецької бригади, на фронті до одного кілометра від кордону відм. 195,3, східна околиця Жолобка в напрямку Сентянівка - Кримське, перейшов у наступ", – розповів Яковенко.

Проросійських бойовиків вдалося зупинити на рубежі уздовж Бахмутської траси, незважаючи на спробу обійти підрозділи ЗСУ по правому флангу.

Бій тривав близько чотирьох годин. Не досягнувши своєї мети, противник відійшов. Відступаючи, оскаженіло вів вогонь в усій смузі оборони батальйону, намагаючись зруйнувати нами створенні оборонні позиції вздовж Бахмутської траси,

– зазначив командир 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".

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За його словами, в результаті атаки 4 "айдарівців" загинули, 7 отримали поранення. У той же час бійцям батальйону вдалося знищити 8 проросійських бойовиків і ще 11 поранити.

"Тіла загиблих бійців батальйону "Айдар" евакуйовані, поранені доставлені в лікувальні установи. Їхньому життю нічого не загрожує", – зазначив він.