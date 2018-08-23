Подавляли из всех калибров артиллерии: командир батальона "Айдар" рассказал о бое на Луганщине

Утренний бой 23 августа в районе Бахмутской трассы на Луганщине продолжался около 4 часов, но захватить позиции украинских военных пророссийским боевикам не удалось. Разведка заранее предупредила бойцов на переднем крае о планируемом штурме, поэтому ночью артиллерия успела занять огневые позиции и взять под прицел позиции противника.

Об этом рассказал командир 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Александр Яковенко.

По его словам, подразделения на переднем крае усилили в 4-5 раз, им дополнительно выделили СПГ, АГС-17, пулеметы ДШК и ПКМ, а также запас боеприпасов.

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"Около шести часов утра противник начал огневой налет. Из всех калибров артиллерии, которая поддерживала действия подразделений батальона, мы начали подавление артиллерии противника. Применив дымы, враг силами усиленной мотострелковой роты с разведывательным взводом от 4-й отдельной мотострелковой бригады, на фронте до одного километра от границы отм. 195,3, восточная окраина Желобка в направлении Сентяновка - Крымское, перешел в наступление", – рассказал Яковенко.

Пророссийских боевиков удалось остановить на рубеже вдоль Бахмутской трассы, несмотря на попытку обойти подразделения ВСУ по правому флангу.

Бой длился около четырех часов. Не достигнув своей цели, противник отошел. Отступая, оголтело вел огонь во всей полосе обороны батальона, пытаясь разрушить созданные нами оборонительные позиции вдоль Бахмутской трассы,

– отметил командир 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

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По его словам, в результате атаки 4 "айдаровцев" погибли, 7 получили ранения. В то же время бойцам батальона удалось уничтожить 8 пророссийских боевиков и еще 11 ранить.

"Тела погибших бойцов батальона "Айдар" эвакуированы, раненые доставлены в лечебные учреждения. Их жизни ничего не угрожает", – отметил он.