Оккупанты обещают выдать российские паспорта жителям Донбасса, – разведка

Представители оккупационных администраций на Донбассе пытаются всячески поддерживать пророссийские настроения на территории захваченного региона. Они обещают местным жителям, которые являются владельцами паспортов псевдореспублик, постепенно переоформить документы для получения паспорта гражданина РФ.

Первоначально коллаборационисты собираются менять паспорта так называемым госслужащим и представителям силовых структур оккупационных администраций. Такие данные украинской разведки во время брифинга озвучил представитель Минобороны Украины Максим Праута.

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Российские оккупационные администрации активизировали меры по поддержанию пророссийских настроений среди населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. В частности, так называемым "руководством республик" интенсивно распространяется информация о подготовке к поэтапной замены местным жителям паспортов "Д/ЛНР" на российские,

– рассказал он.

По словам представителя Минобороны, таким образом российская пропаганда пытается обеспечить лояльность местного населения к оккупации и российско-оккупационным войскам.

Отметим, что несмотря на пустословные обещания гражданским жителями оккупированного региона "улучшить их жизнь", враг продолжает цинично обстреливать жилые районы Донбасса. После этих действий они преимущественно обвиняют украинских защитников в обстрелах мирных жителей и передают эту информацию пропагандистам Кремля.