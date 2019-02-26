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      Окупанти обіцяють видати російські паспорти жителям Донбасу, – розвідка

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      Окупанти на Донбасі обіцяють видавати жителям російські паспорти
      Окупанти на Донбасі обіцяють видавати жителям російські паспорти / фото з відкритих джерел

      Представники окупаційних адміністрацій на Донбасі намагаються усіляко підтримувати проросійські настрої на території захопленого регіону. Так, вони обіцяють місцевим жителям, які є власниками паспортів псевдореспублік, поступово переоформити документи на паспорти громадян РФ.

      Першочергово колаборанти збираються змінювати паспорти так званим держслужбовцям і представникам силових структур окупаційних адміністрацій. Такі дані української розвідки під час брифінгу озвучив речник Міноборони України Максим Праута.

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      Російські окупаційні адміністрації активізували заходи щодо утримання проросійських настроїв серед населення тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. Зокрема, так званим "керівництвом республік" інтенсивно поширюється інформація про підготовку до поетапної заміни місцевим жителям паспортів "Д/ЛНР" на російські,
      – розповів він.

      За словами речника Міноборони, у такий спосіб російська пропаганда намагається забезпечити лояльність місцевого населення до окупаційного режиму та російсько-окупаційних військ.

      Зазначимо, що попри пустослівні обіцянки цивільним мешканцями окупованого регіону "покращити їх життя", ворог продовжує цинічно обстрілювати житлові райони Донбасу. Після цих дій вони переважно звинувачують українських оборонців у обстрілах мирних мешканців та передають цю інформацію пропагандистам Кремля.

      Окупанти цинічно обстрілюють мирних жителів на Донбасі:
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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