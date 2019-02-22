Цинічні дії: окупанти із гранатометів обстріляли житлову забудову у Водяному

Проросійські окупанти на Донбасі із гранатометів обстріляли житлову забудову у селищі Водяне. Поблизу людських помешкань зафіксували близько десяти вирв від розривів мін. Дивом обійшлося без жертв.

Цинічний обстріл бойовики здійснили 19 лютого близько 15:20. Вони з боку Ужівки обстріляли житловий масив Водяного із мінометів 120-міліметрового калібру, передає українська сторона СЦКК.

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Спостерігачі зафіксували на вулиці Яблуневій у Водяному численні пошкодження житлової забудови: зовнішньої стіни житлового будинку, паркану та водопровідної труби.

Крім того, на подвір’ї житлового будинку пошкоджені місце зберігання дров, садові будівлі, поламане фруктове дерево. Загалом на садових ділянках біля житлових будинків зафіксовано десять вирв від розривів мін калібру 120 міліметрів.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Додамо, що 21 лютого бойовики обстріляли Водяне також із протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. В результаті цих дій поранення отримали двоє українських оборонців.

Українська сторона СЦКК засуджує цинічні дії бойовиків. Там певні: обстріл житлової забудови свідчить про небажання окупантів дотримуватись режиму припинення вогню і зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту.

Зазначимо, що окупанти часто обстрілюють житлові поселення українців на Донбасі. Після цих цинічних дій вони звинувачують українських оборонців у обстрілах мирних мешканців регіону та передають цю інформацію пропагандистам Кремля.