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      Циничные действия: оккупанты из гранатометов обстреляли жилую застройку в Водяном

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      Оккупанты продолжают обстреливать гражданских на Донбассе
      Оккупанты продолжают обстреливать гражданских на Донбассе / 24 канал

      Пророссийские боевики на Донбассе из гранатометов обстреляли жилую застройку в поселке Водяное. Вблизи домов зафиксировали около десяти воронок от разрывов мин. Чудом обошлось без жертв.

      Циничный обстрел боевики совершили 19 февраля около 15:20. Они со стороны Ужовки обстреляли жилой массив Водяного из минометов 120-миллиметрового калибра, передает Украинская сторона СЦКК.

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      Наблюдатели зафиксировали на улице Яблоневой в Водяном многочисленные повреждения жилой застройки: наружной стены жилого дома, забора и водопроводной трубы.

      Кроме того, во дворе жилого дома повреждено место хранения дров, садовые постройки, поломано фруктовое дерево. Всего на садовых участках возле жилых домов зафиксированы десять воронок от разрывов мин калибра 120 миллиметров.

      К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

      Добавим, что 21 февраля боевики обстреляли Водяное также из противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В результате этих действий ранения получили двое украинских защитников.

      Украинская сторона СЦКК осуждает циничные действия боевиков. Там уверены: обстрел жилой застройки свидетельствует о нежелании оккупантов соблюдать режим прекращения огня и заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта.

      Отметим, что оккупанты часто обстреливают жилые поселения украинский на Донбассе. После этих циничных действий они обвиняют украинских защитников в обстрелах мирных жителей региона и передают эту информацию пропагандистам Кремля.

      ПРОРОССИЙСКИЕ БОЕВИКИ ОБСТРЕЛИВАЮТ ЖИЛЫЕ РАЙОНЫ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Новости Донецка Оружие Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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