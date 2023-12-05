Отслеживают настроения родителей через детей: оккупанты усиливают давление на Херсонщине

На оккупированном левобережье Херсонской области местные жители испытывают очень тяжелые времена. У них ужасающие условия жизни и они испытывают репрессии со стороны представителей российской власти.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, добавив, что особенно страдают жители населенных пунктов, расположенных рядом с рекой Днепр. Они переживают гуманитарный даже не кризис, а катастрофу.

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Создают пропагандистскую картинку

Эти люди живут уже длительное время без электроэнергии, отопления. Более того, тепла в их домах и не будет. Оккупационная администрация заявила, что в 15-километровой зоне от Днепра не будут возобновлять теплоснабжение.

Доступ к медицинским услугам в случае, если человек отказался от получения российского паспорта либо ограничен, либо совсем не возможен.

Давление на людей очень сильное, и оно касается всего. В частности того, посещают ли дети российские школы или отказываются. Как они ведут себя в учебных заведениях, потому что через детей оккупанты отслеживают настроение родителей. Если дети отказываются вставать, когда включают гимн России, то следственный комитет и ФСБ отрабатывают их родителей,

– отметил заместитель председателя Херсонского областного совета.

Оккупационные власти создают пропагандистскую картинку, что на левобережье Херсонщины сейчас "рай на земле". Однако в реальности все вообще не так.

До полномасштабного вторжения ни одно учебное заведение в Херсонской области не нуждалось в учебном пособии. Более того, не было и такого, чтобы для их получения нужно было записать обращение к губернатору.

Это гротескный вариант СССР, который они пытаются построить,

– подчеркнул Соболевский.

Как оккупанты давят на людей на левом берегу Днепра на Херсонщине: смотрите видео

В то же время, пропагандистскую картинку оккупанты рисуют для внутренней аудитории в России, ведь они прекрасно знают, как местное население к ним относится.

"Сейчас для российской аудитории создается иллюзия, что люди на оккупированных территориях "приветствуют освобождение от украинского режима". Для этого оккупанты постоянно проводят якобы культурные образовательные, спортивные мероприятия. Но все это сплошная показуха. Недавно в одной из общин они провели спортивные соревнования, в которых приняли участие два ребенка", – отметил Юрий Соболевский.

Что происходит в оккупированной Херсонской области