Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, додавши, що особливо потерпають мешканці населених пунктів, які розташовані поруч з річкою Дніпро. Вони переживають гуманітарну навіть не кризу, а катастрофу.

До теми У CNN вважають дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини "стартовою точкою" для наступу на Крим

Створюють пропагандистську картинку

Ці люди живуть вже тривалий час без електроенергії, опалення. Ба більше, тепла в їхніх домівках і не буде. Окупаційна адміністрація заявила, що у 15-кілометровій зоні від Дніпра не будуть поновлювати теплопостачання.

Доступ до медичних послуг у разі, якщо людина відмовилась від отримання російського паспорта, або обмежений, або зовсім не можливий.

Тиск на людей дуже сильний, і він стосується усього. Зокрема того, чи відвідують діти російські школи, чи відмовляються. Як вони поводять себе у навчальних закладах, тому що через дітей окупанти відслідковують настрій батьків. Якщо діти відмовляються вставати, коли вмикають гімн Росії, то слідчий комітет та ФСБ відпрацьовує їхніх батьків,

– наголосив заступник голови Херсонської обласної ради.

Окупаційна влада створює пропагандистську картинку, що на лівобережжі Херсонщині зараз "рай на землі". Однак в реальності все взагалі не так.

До повномасштабного вторгнення жодний навчальний заклад у Херсонській області не потребував навчальних посібників. Ба більше, не було й такого, щоб для їх отримання потрібно було записати звернення до губернатора.

Це гротескний варіант СРСР, який вони намагаються побудувати,

– підкреслив Соболевський.

Як окупанти тиснуть на людей на лівому березі Дніпра на Херсонщині: дивіться відео

Водночас пропагандистську картинку окупанти малюють для внутрішньої аудиторії в Росії, адже вони чудово знають, як місцеве населення до них ставиться.

"Зараз для російської аудиторії створюється ілюзія, що люди на окупованих територіях "вітають звільнення від українського режиму". Для цього окупанти постійно проводять нібито культурні освітні, спортивні заходи. Але все це суцільна показуха. Нещодавно в одній з громад вони провели спортивні змагання, в яких взяли участь дві дитини", – зазначив Юрій Соболевський.

Що відбувається на окупованій Херсонщині