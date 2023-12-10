Праздновали "день героев": россияне устроили рейды на оккупированных территориях

Россияне проводят рейды на оккупированных территориях с первых дней захвата украинских городов и сел. Часто это случается накануне их праздников или перед приездом чиновников из России.

Оккупанты окружают села – это довольно легко сделать, потому что говорится о небольших общинах. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, заметив, что захватчики проверяют все, что только можно: дома, мобильные телефоны, переписку.

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Какова цель рейдов

Во время рейдов оккупанты могут делать все, что угодно. Все зависит только от настроения проводящего их человека. Россияне ищут представителей подполья. Это сильно влияет на украинцев, потому что психологически ситуация очень сложная. Люди почти два года живут под оккупацией.

"Россияне издают разные постановления, запреты, которые побуждают получать российский паспорт. Есть смельчаки, которые до сих пор имеют только украинские документы", – рассказала Евгения Вирлич.

Берут в плен и пытают

Время от времени на Херсонщину вместе с известным коллаборантом Владимиром Сальдо приезжают другие российские представители. По всей вероятности, эти приезды также влияют на рейды. Кроме того, сказывается ситуация на фронте. Свои неудачи российские захватчики "компенсируют" через издевательства над гражданскими.

На днях оккупанты праздновали так называемый "день героев". Этому было посвящено множество мероприятий, которые проходили в школах, учреждениях культуры. Думаю, они все проверяли, чтобы себя максимально обезопасить,

– заметила журналистка.

Многие украинцы уже несколько раз были в плену россиян. На оккупированных территориях это может произойти по любой причине. Многие находятся в плену еще со времен оккупации Херсона. Их никто не отпускает, хотя могло не быть суда, следствия или даже обвинений.

Человека могут схватить за что угодно: переписку на украинском языке, слово, которое не нравится россиянам. За украинское знамя можно поплатиться жизнью. Оккупанты забирают в плен, пытают и пытаются "вытянуть" показания,

– подчеркнула Евгения Вирлич.

Российских захватчиков интересует, на кого работает человек, кто еще из проукраинских граждан живет в общине – все это "выбивают" из-за пыток.

Преступления оккупантов в Херсонской области