Тотальная антисанитария: Гайдай рассказал, как живут люди на оккупированной территории Луганской области

Самая большая проблема людей, проживающих на оккупированной части Луганской области, – это антисанитария. Сейчас там жарко, а оккупанты мусор не вывозят. Если это и делают, то недалеко.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что также на оккупированных территориях никто не занимается переработкой мусора.

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"Там уже крысы бегают как собаки. Огромная проблема с тем, что ядовитые вещества в результате разложения определенного мусора попадают в грунтовые воды. Люди потом пьют эту воду и имеют отравление", – сказал Гайдай.

Медицина только для оккупантов

Медицина на оккупированной части области работает исключительно для военных. Местным получить нормальную медпомощь очень сложно. Из-за проблем со связью, людям приходится искать возможность связаться. Это они могут сделать, например, с помощью раций. Так что спрос на них значителен.

Неоднократно были случаи, когда местные пытались поймать связь у дерева или на крыше многоэтажного дома, чтобы обратиться за медпомощью. Если их замечали, то сдавали оккупантам. А если рядом проезжают боевики, тогда могут этих людей забрать и отвезти "на подвал" в Луганск.

Россияне даже у детей просматривают телефоны. Боятся, чтобы никто не передавал информацию о местах нахождения российских военных или техники.

Страдают гражданские. Потому что иногда человеку, которому нужно быстро вызвать скорую помощь, просто не удается. Люди умирают из-за того, что своевременно не получают медпомощь,

– подчеркнул экс-глава Луганской ОВА.

Украденное детство

Россияне воруют не только детство у детей на оккупированных территориях, но и самих малышей. Это происходит уже второй год подряд. Их похищают под разными основаниями. Теоретически везут "на отдых", на "оздоровление". А потом взрослые часто жалуются, что детей не возвращают назад.

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Дети, которых вывозят, находятся в бесчеловечных условиях. Это может быть заброшена советская база с антисанитарией. Там малыши болеют. Об этом родители узнают через "сарафанное радио". Тем временем, местные гауляйтеры не предоставляют никакой информации.

"Еще огромный вопрос: когда детей вернут назад с, так сказать, "оздоровления" и вернут ли вообще?" – отметил Сергей Гайдай.

Местные на оккупированной Луганской области ищут основания и отговорки, чтобы не отдавать детей на так называемое "оздоровление" в Россию. Родители очень переживают, что их дети не вернутся обратно домой.

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