"Британские гости пришли": из Бердянска грузовиками вывозили тела уничтоженных оккупантов

Всю ночь в Бердянске из гостиницы "Дюна" грузовиками вывозили убитых окупантов. "Двухсотыми" они стали благодаря британской ракете Storm Shadow.

Об этом 24 Каналу сказал депутат Запорожского районного совета Антон Жук. Среди мертвых – заместитель руководителя южного округа оккупантов.

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"Радуемся этому. Во-первых, потому что попадаем, во-вторых, – потому что получаем информацию даже об их чиновниках, хотя это достаточно глубоко за линией фронта. Оптимизма придает и то, что российская противовоздушная оборона не сбивает ракеты Storm Shadow, хотя должна это делать", – отметил депутат.

"Ой, а что случилось"

Как сообщил Генштаб, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в результате прямого попадания по гостинице "Дюна" в ночь с 12 на 13 июля зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг.

Тем временем враг продолжает обстреливать мирное население в Запорожском направлении, чтобы не допустить продвижения Сил обороны. За ночь оккупанты осуществили артиллерийский обстрел Левадного, Ольговского, Малиновки, Егоровки и Орехова.

Как прошла ночь в Бердянске: смотрите видео

Радуемся за всех россиян, которые стали "двухсотыми"

Андрей Жук также отметил украинскую операцию по ликвидации командира подводной субмарины в Краснодаре. 42-летний Станислав Ржицкий, тоже превратившийся в "двухсотого", руководил подводной лодкой Б-265 "Краснодар", с которой запускали баллистические ракеты по украинским городам.

"Так называемый "профессиональный военный" сообщал в соцсетях, по какому маршруту он бегает, – ну, знаете, добегался", – прокомментировал политик.

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