В оккупированной Ясиноватой сдетонировал склад боеприпасов, боевики выдали это за "обстрел ВСУ"

В Донецкой области, в оккупированной Ясиноватой, прогремела серия мощных взрывов. Боевики уже успели заявить об "обстрелах ВСУ", однако очевидцы говорят совсем другое.

Местные жители сообщают, что "обстрел" на самом деле является взрывом склада боеприпасов. Одними из доказательств этого являются знаки предостережения.

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Боевики распространяют фейки

Первые взрывы в Ясиноватой прогремели около 7 утра. Пророссийские наемники сразу же распространили новость о том, как "украинские каратели обстреляли школу-интернат", ученики которой были вынуждены спуститься в подвалы.

Но внимательные пользователи соцсетей заметили на фото с места инцидента интересный знак, который наталкивает на мысль, что на этом участке боевики хранят оружие.



Знаки предостережения возле места взрывов / Коллаж 24 канала

Также в местных группах пишут о взрывах боеприпасов, а не обстрелах, так как российские наемники сообщали о том, что в город "прилетела одна украинская мина". Однако взрывов было значительно больше. Несмотря на это, боевики и дальше продолжают распространять ложную информацию.

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