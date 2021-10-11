В оккупированном Донецке произошло серьезное ДТП с маршруткой: много пострадавших

В Донецке, временно оккупированном Россией, 10 октября случилась серьезная авария. На проспекте Ильича столкнулись легковой автомобиль Mercedes и маршрутка №121.

Об аварии возле больницы имени Калинина сообщают в сети со ссылкой на информацию подконтрольной России "администрации" Донецк.

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Детали ДТП в оккупированном Донецке

Инцидент на территории оккупированного Донецка произошел 10 октября. Там столкнулись легковушка Mercedes и маршрутка №121.

На кадрах, опубликованных в соцсетях очевидцами, заметно, что от сильного столкновения повреждены оба авто, однако легковушка в очень плохом состоянии.



Ужасная авария в оккупированном Донецке / Телеграм "Типичный Донецк"

В результате ДТП пострадали 9 человек. Погибших, по предварительной информации, нет.

На месте аварии некоторое время было затруднено движение транспорта.



В ДТП пострадали 9 человек / Телеграм "Типичный Донецк"

В Донецке столкнулись легковушка и маршрутка: смотрите видео

Авария с участием скорой в Донецке