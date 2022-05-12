В оккупированном Херсоне слышны взрывы: немедленно в укрытие

Российские оккупанты продолжают с воздуха обстреливать украинские города. Во временно оккупированном Херсоне слышны звуки взрывов.

Соответствующую информацию об атаке врага обнародовали около 19:09 12 мая в телеграм-канале "Сигналы тревоги по всей Украине", сообщает 24 канал.

Читайте также Оккупанты во второй раз запустили ракету по Хортице

Граждане должны немедленно пройти в укрытие и находиться там для собственной безопасности. Пока никаких данных о разрушениях, жертвах или пострадавших от обстрела нет.

Россия атакует Николаевщину и Херсонщину

В оперативном командовании "Юг" заявили, что враг готовится к захвату всей Херсонщины. Для этого россияне:

подтягивают ресурсы,

восстанавливают технические мощности,

осуществляют подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.

В Николаевском направлении продолжаются серийные обстрелы реактивными системами залпового огня как наших позиций, так и промышленной зоны города.

Враг продолжает разрушать инфраструктуру и давить психологически на мирное население. Однако дух николаевцев – несокрушимый,

– добавили в ОК "Юг".

На тему На Юге ВСУ не дают врагу ни атаковать, ни продвинуться: потери оккупантов за сутки

Российские оккупанты заехали в Заводовку

Глава Горностаевской ОТГ Херсонской области Дмитрий Ляхно рассказал, что российские оккупанты въехали в Заводовку, которая входит в состав общины.

Он обратился с просьбой не провоцировать захватчиков. Это необходимо для сохранения здоровья и жизни местных, ведь действия врага непредсказуемы.

Уважаемые заводовцы, с проверками к вам заехали российские войска. Сохраняйте спокойствие,

– подчеркнул Дмитрий Ляхно.

Обратите внимание! Михаил Подоляк заверил, что украинские власти отслеживают ситуацию территории временно оккупированной Херсонской области. Все преступления российских солдат и сотрудничество коллаборантов с ними подробно фиксируют.

В свою очередь херсонцы продолжают мужественно и героически противостоять оккупантам. Несмотря на блокаду и террор мирного населения, местные жители не намерены опускать руки и продолжают сопротивляться захватчикам.

Важно – в Херсоне россияне хотят заставить заключенных воевать против ВСУ: смотрите видео