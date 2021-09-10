В оккупированном Крыму массово ограничивают подачу воды: оккупанты назвали причину

10 сентября 2021 , 16:47
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Источник:

"Крым. Реалии"

В оккупированном Крыму оккупанты начали массово выключать питьевую воду. Частично прекратили водоснабжение в Симферополе.

Полностью выключили воду в Коктебеле. Об этом рассказала так называемая пресс-служба "предприятия" "Вода Крыма".

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Оккупанты в Крыму выключают воду

В Симферополе до 17 часов (речь идет о 10 сентября – 24 канал) будет отсутствовать водоснабжение в микрорайоне "Фонтаны". Также на неопределенный срок ограничено водоснабжение по улице Воровского, Красноармейская, 8 Марта, а также на Фабричном спуске,
 – рассказала оккупационная власть.

Кроме того, в связи с аварией на Фронтовском водоводе ограничат водоснабжение в населенных пунктах:

  • Орджоникидзе;
  • Южном;
  • Подгорном;
  • Насыпном.

Оккупанты не уточняют сроки возобновления подачи воды. Более того, причиной отсутствия водоснабжения в поселке Коктебель называют замену водопровода.

Кстати, 10 сентября на водоводе Феодосия – Судак прорвался трубопровод. Именно поэтому жителям региона ограничили подачу воды.

Коротко о проблемах водоснабжения в оккупированном Крыму

  • Оккупанты выключали воду в оккупированном Симферополе 7 – 8 сентября. Причина – ремонтные работы.
  • Перед тем, в конце августа в России решили открыть дело против Украины из-за перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году. Следственный комитет России написал, что статья касается так называемого "экоцида".
  • Перед тем правительство России заявило, что выделит из резервного фонда 2,3 миллиарда рублей для обеспечения водоснабжения в оккупированном Крыму. В частности, деньги планируют потратить на ремонт 2 водопроводов на полуострове.
  • Стоит отметить, согласно международному праву, ответственное за проблемы с водоснабжением в Крыму государство-оккупант. Украина готова возобновить водоснабжение на полуостров, однако после его деоккупации.
Автор: Діана Квасневська