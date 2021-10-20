В оккупированном Крыму продолжают мелеть водоемы: печальные фото

Белогорский район оккупированного Крыма считают водным донором для юго-восточной части полуострова. Однако и там уже начали мелеть водоемы.

Вода в Белогорском водохранилище отошла далеко от основания плотины. Об этом сообщил корреспондент издания, который побывал на месте и видел все собственными глазами.

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В оккупированном Крыму продолжают мелеть водоемы

Водоемы обмелели в одном из лучше всего обеспеченных водой районов оккупированного Крымского полуострова – Белогорском. Он является водным донором для юго-восточной части полуострова.



В Крыму продолжают мелеть водоемы / Фото "Крым.Реалии"

Критически малый объем воды зафиксировали в прилегающем Тайганском водохранилище, которое осталось без необходимого объема воды еще в 2020 году, когда российские трубопроводные войска перекачивали оттуда воду на нужды крымской столицы.

Из-за низкого уровня воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах из них прекратили сброс воды в реку Биюк-Карасу, которая течет по территории Белогорска. В результате река осталась почти без воды.



Обмелевшее русло реки Биюк-Карасу в Белогорске / "Крым.Реалии"

Вода в Крыму: громкое о проблеме