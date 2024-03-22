Прошла 3 дома и застряла в авто: российская ракета наделала шума в оккупированном Урзуфе

Чрезвычайная ситуация произошла в одном из сел Донецкой области. Туда со стороны Азовского моря залетела российская ракета и напугала оккупантов.

Оказывается теряться умеют не только российские военные на территории чужого государства, но и их снаряды. Так, в Донецкой области выпущенная врагом ракета, очевидно, растерялась по дороге и вернулась бумерангом к оккупантам.

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Прилетело от своих

О "досадном инциденте" с захватчиками рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Чиновник сообщил, что сегодня, 22 марта, оккупанты в захваченном Урзуфе изрядно испугались. При чем собственной ракеты.

Ту со стороны моря случайно запустили их товарищи.

Ракета пролетела своеобразный марафон. Она сначала ударилась об асфальт на улице, а потом начала "скользить".

Пролетела три дома, въездные ворота и застряла в автомобиле "Ланос",

– предоставил подробности Андрющенко.

С самого утра до обеда с неконтролируемой ракетой возились саперы. В конце концов, "озорницу" вытащили и повезли на полигон.

Ракета эта – авиационная. Следовательно, какой-то российский летчик случайно "упустил" ее по оккупированному Урзуфу.

Напомним, что Урзуф – это село Мангушской поселковой общины Мариупольского района Донецкой области. Поселок расположен на расстоянии 42 километров и 40 минут езды от Мариуполя.

Где "потерялась" российская ракета: смотрите на карте

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