До самого строительства еще далеко: Андрющенко опроверг заявления Балицкого о железной дороге на Юге

Россияне рассказывают, что начали строить железную дорогу от Якимовки Запорожской области до Ростова-на-Дону. Это не совсем так.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что об этой железной дороге вообще еще даже думать рано. Оккупанты только готовят земельный участок под колею. Ее реально запустить не раньше 2026 года, если все пройдет по плану.

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Но есть другая железная дорога

Как отметил Андрющенко, коллаборанты не рассказывают о другой железнодорожной ветке, возводимой к северу от Мариуполя в районе села Гранитное. Там россияне пытаются вклиниться в действующую железнодорожную ветку, простирающуюся между Мариуполем и Волновахой.

Там все не очень хорошо. В конце ноября – начале декабря там уже можем увидеть поезда. Ресурс оккупанты привлекли глобальный. Могут успеть. Хотя тут может повлиять погода, но пока не видим, чтобы там была плохая погода. Будем надеяться на ВСУ. Возможно, каким-то другим способом получится повлиять на это все,

– заметил Андрющенко.

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К счастью, оккупанты там могут использовать пока только один путь. Поэтому пока не будет движения в обратную сторону. Но россияне действительно смогут несколько улучшить свою логистику на этом направлении, учитывая еще и то, что они привезли балкеры в местный порт.

Планы оккупантов по железной дороге: коротко