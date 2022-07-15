Разразится партизанская война, – Яковенко предположил, удастся ли россии провести псевдореферендумы

Для того чтобы присоединить временно оккупированные территории Украины, россии нужно будет перед этим провести там так называемые "референдумы". Однако, вероятнее всего, с этим у страны-агрессора будут проблемы.

Об этом 24 каналу сообщил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что действительно анонсировали так называемый референдум во временно оккупированной Херсонской области.

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Тотальное недовольство местных

По его словам, сейчас у россии нет никаких проблем с той технологией голосования, которая уже давно испытана в государстве-агрессоре. То есть, она вполне сможет провести фейковый "референдум" среди какой-то группы продажных людей, которых легко найти в любой стране мира, и представить это как волеизъявление.

Однако, как подчеркнул Яковенко, вопрос состоит в том, что такой псевдореферендум, безусловно, вызовет тотальное недовольство у жителей Херсонской области. В то же время он добавил, что говорится не только о Херсоне, но и о Донецкой и Луганской области.

Понятно, что особенно в Херсоне это вызовет ужасное возмущение, и разразится партизанская война,

– заявил оппозиционный российский журналист.

Технических препятствий для россии нет

Кроме того, он отметил, что в этих 3 регионах (Херсонщина, Луганщина, Донетчина) хотя бы теоретически государство-агрессор может провести так называемый "референдум", поскольку технических препятствий нет. Однако на оккупированных территориях Запорожья, вероятнее всего, он не удастся.

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"Можно, конечно, попытаться еще провести референдум в Запорожской области, без города Запорожья и других территорий, которые находятся под контролем украинской власти. Однако это уже будет совсем смешно", – подчеркнул Яковенко.

Оккупанты готовят псевдореферендум на Херсонщине: последнее

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что российские захватчики продолжают подготовку к проведению фейкового "референдума" во временно оккупированном Херсоне. Он отметил, что россияне активно вербуют людей для формирования "комиссии".

В то же время Соболевский подчеркнул, что участвовать в таком фейковом референдуме незаконно. Кроме того, отметил, что местные власти Херсона работают, чтобы херсонцы знали, что это табу.

Главное управление разведки МО Украины сообщило, что оккупационные администрации Херсона ожидают прибытия из россии группы политтехнологов. Отмечается, что именно они должны организовать подготовку и проведение так называемого референдума.

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