Россия активизировала сразу два фронта на оккупированных территориях: детали от ЦНС

На этой неделе Россия активизировала сразу два фронта на временно оккупированных территориях Украины: массовый вывоз украинских ресурсов и весенний "отлов" студентов для армии. Все это под флагом "интеграции" оккупированных территорий.

На самом же деле действия россиян больше походят на тактику "выжженной земли". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.

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Как Россия грабит украинское и гонит студентов на войну

Россия увеличивает темпы вывоза украинского зерна. Осуществляют это через порты Мариуполя и Бердянска, а также сухопутными путями.

На этой неделе оккупанты громко открыли ярмарку вакансий в Бердянском морском порту. Но не для восстановления экономики. Для того, чтобы запустить новую логистику краж. Более 60 "добровольцев" послушали, как весело и выгодно работать на вывоз украинского зерна, леса, металла и оборудования.

Оккупанты также нарастили вырубку лесов в Луганской области – в частности в Станично-Луганском и Сватовском районах. Что не удается вывезти – просто сжигают. Это мешает Силам обороны Украины.

Демонтируют и оборудование с промышленных гигантов Донбасса – то, что осталось.

Более того, 1 апреля российский диктатор Путин подписал указ о мобилизации в армию 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Это самая большая мобилизационная волна за последние 15 лет. Конечно, часть этого ресурса должны дать "новые регионы".

На ВОТ Украины:

Местные гауляйтеры получили "разнарядки" – 2000 рекрутов из фейковых "республик".

В Мелитополе – план 350 мужчин. На 50% больше, чем в прошлом году.

Начался "отлов" по ПТУ, техникумах, профколледжах. Студентов пугают, давят, обещают "отчисления с последующей мобилизацией".

Всех жителей оккупированных территорий считают гражданами России, у мобилизованных требуют принять присягу, подписать "контракт". Тех, кто не соглашается, считают "предателями".

"Ибо теперь ты – "гражданин РФ", хоть и родился в Донецке, хоть и не произносишь "Москва" без мата. Не хочешь – подписываешь в тюрьме. Это не выбор. Это принудительная мобилизация, запрещена Женевскими конвенциями. Но кого в кремле интересует международное право?", – отметили в ЦНС.

Сами же оккупанты говорят вслух: ребят надо готовить к войне с 14 лет. Сам Кадыров похвастался, что уже отправил своих сыновей на фронт. Едва ли не каждая школа там превращается в кузницы солдат для вечной войны.

Россия уничтожает все украинское на оккупированных территориях: смотрите видео отчета ЦНС

Украинцев на ВОТ призывают: фиксируйте движение вражеской техники, присылайте данные через чат-бот ЦНС, избегайте участия в инициативах оккупантов. Если вы в тылу – распространяйте правду.