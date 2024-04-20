Боялись этого больше всего, – Андрющенко сказал, куда россияне перебрасывают много танков

Над временно оккупированным Мариуполем 19 апреля россияне подняли вертолеты после объявления якобы "ракетной опасности" в обед. Они целый день патрулировали город. Ранее такого не было.

Причиной может быть то, что сейчас захватчики перебрасывают танки через Никольский район на север Донецкой области. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте также "Хлопок" в Мариуполе: как реагировали местные и российская пропаганда

Россияне перебрасывают танки

Петр Андрющенко отметил, что сегодня у оккупантов продолжается большая переброска танков через Никольский район на север Донецкой области. В частности, частично через Мариуполь.

То, чего мы боялись больше всего. Сейчас притянули 8 лафетов с танками с техникой обслуживания. Едут тягачи, на них едут танки, а за ними идут грузовики, на которых везут и гусеницы, и две части двигателей. Это означает, что куда-то танковое подразделение полностью уехало. Частично с новыми отметками,

– объяснил он.

В частности, и через Мариуполь поехали большие КАМАЗы с боекомплектами. Все они движутся именно на север Донецкой области. То есть на Волноваху, Угледар, Кураховское направление едет достаточно большое подкрепление.

Поэтому, возможно, именно с этим связано поднятие вертолетов. Возможно, в Мариуполе захватчики что-то перегружали. Однако достоверная причина пока неизвестна.

"Но действительно целый день было патрулирование. Это странно. Сначала они пошли на север, на Донецк, объявили ракетную опасность. Наши люди видели, как они развернулись над районом. По времени это сходится. Фактически над городом кружили, а потом снова пошли на Ростов-на-Дону. В городе их не осталось", – добавил советник мэра.

Последние новости Мариуполя