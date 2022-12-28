Даже в случае "мира": в Кремле нагло заявили, что не уйдут с оккупированных земель

Россия продолжает призывать Украину к так называемым "мирным переговорам". Однако в стране-агрессоре заявляют, что не собираются уходить с оккупированных земель.

В Кремле заявляют, что любой мирный план Украины якобы "должен учитывать вхождение в состав России новых субъектов". Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует 24 канал.

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Россияне не хотят уходить с оккупированных украинских земель

Пока нет ни одного "мирного плана" Украины, давайте начнем с этого. Опять же не может существовать ни один "мирный план" Украины, не учитывающий сегодняшних реалий с российской территории, с вхождением в состав России новых регионов – четырех,

– нагло заявил Песков.

Он подчеркнул, что "ни один план, не учитывающий эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть принятым".

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