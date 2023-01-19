Не доходят до Запорожья: депутат о судьбе людей, не поддерживающих оккупационную власть

Многие украинцы хотят выехать с оккупированных российскими захватчиками территорий. Впрочем, россияне просто не выпускают людей на подконтрольные Украине земли.

Так, пока выезд был более или менее "свободен" каждый день оккупированные территории покидали около тысячи украинцев. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков.

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Почему оккупанты не выпускают людей

Однако после обстрела гуманитарной колонны в Запорожье и мероприятий россиян по закрытию пропускного пункта количество людей, которым удалось выехать, уменьшалось. Сначала было 200 человек, потом 20, а сейчас захватчики и вовсе не выпускают людей.

Известно, что оккупанты должны были открыть коридор на подконтрольные нашему государству территории 15 января 2023 года. Однако этого так и не произошло. А причина в том, что россияне не желают оттока людей с оккупированных земель.

Российские оккупанты хотят показать якобы "все открыто и люди сами не хотят уезжать" из оккупации. Такую картинку они стремятся создать хотя бы для своего потребителя.

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Что известно о судьбе людей, несогласных с оккупантами

Депутат Запорожского областного совета рассказал, что ни один из депортированных захватчиками украинцев не доходил или не доезжал до свободной территории Запорожья. Оккупанты создают картинку вроде бы: "Мы здесь никого не держим, если у человека взгляды против оккупационной власти, то они – свободны".

На самом же деле эти люди не доходят до Запорожья и мы можем только молиться, чтобы они вообще были живы, потому что поступает много сигналов, что с этими людьми происходит что-то плохое,

– сообщил Ашурбеков.

По его словам, модель действий оккупантов не меняется.

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