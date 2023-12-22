После 18 месяцев под оккупацией: домой вернули 12-летнего сына военнослужащей ВСУ

Из-под оккупации удалось вывезти еще одного ребенка – 12-летнего мальчика. Сложность заключалась в том, что подросток был в Луганской области, а его мама – военнослужащая ВСУ.

Подросток оказался в Луганской области под оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения. Кроме того, мальчик 4 месяца также был в России на учебе.

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Домой вернули 12-летнего мальчика

Лубинец сообщил, что 12-летний мальчик с первых дней полномасштабной войны находился на временно оккупированной территории Украины. Подросток в преддверии полномасштабного вторжения приехал к отцу в Луганскую область на три дня, но оказался под оккупацией на целых 18 месяцев.

Кроме того, ребёнка также вывозили на территорию России. Там 12-летний мальчик 4 месяца учился в русской школе.

Как уточнил омбудсмен, мама мальчика не могла самостоятельно его забрать, ведь военнослужащая ВСУ. Поэтому она решила обратиться к Лубинцу, чтобы ей помогли вернуть сына.

Это было непросто, но результат того стоит: мальчик – дома!

– сообщил Лубинец.



После 18 месяцев оккупации мама встретилась с 12-летним сыном / Фото Дмитрий Лубинец

Украина работает над возвращением детей

Глава Херсонской ОВА 14 декабря сообщил, что с временно оккупированных территорий удалось вывезти 5 детей. Двое из них имеют семью, и их удалось вывезти вместе с родителями. Еще трое – дети из категории оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В День Святого Николая, 6 декабря, Украина также смогла вернуть домой 8 детей – четыре девочки и четыре мальчика от 8 до 18 лет. Вывезти детей с временно оккупированных территорий удалось благодаря взаимодействию в рамках плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

По состоянию на сегодня официально подтверждено, что Россия депортировала более 19 тысяч украинских детей. Впрочем, реальное количество незаконно вывезенных несовершеннолетних может быть значительно больше. Кроме того, неизвестно, сколько детей еще могут находиться на временно оккупированных территориях.

Уполномоченный ВР по правам человека подчеркнул, если Вам известно о принудительно перемещенном или депортированном Россией украинском ребенке, сообщите об этом омбудсмену. Ведь только государство может обеспечить безопасность в возвращении домой своих граждан с территории России.