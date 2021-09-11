В оккупированный Донецк заехала колонна российской техники: видео от очевидцев
11 сентября 2021 , 17:40Читати новину українською
Источник:твиттер "Укротитель хайван"
Российскую военную технику заметили на въезде во временно оккупированный Донецк. В колонне ехали бронетранспортеры и грузовики с оружием.
Видеозапись, на которой видно, как тяжелые боевые машины движутся в направлении центра города, сняли очевидцы. Они и обнародовали ролик в сети 10 сентября.
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В оккупированный Россией Донецк прибыла очередная военная автоколонна российского вооружения,
– подписали видео пользователи.
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