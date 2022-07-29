Около 40 убитых и 130 раненых: Офис генпрокурора расследует убийства пленных в Оленовке

29 июля 2022 , 16:39
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Офис генпрокурора

Оккупанты нанесли артиллерийский удар по колонии в Оленовке, где удерживали украинских военнопленных. Кровавое убийство украинских пленных расследует Офис генпрокурора.

Оккупанты, кроме военных, удерживали в Оленовке гражданских

В Офисе генпрокурора сообщили о гибели около 40 и ранении 130 человек в результате обстрела Оленовки в Донецкой области. Из-за обстрела начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Сообщается, что на территории исправительной колонии №120 во временно оккупированной Оленовке россияне удерживали не только военных ВСУ, но и мирных людей.

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  • Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал обстрел колонии в Оленовке одним из самых циничных преступлений россии с начала войны. В ОП также подчеркнули, что в Оленовке нет оперативных военных целей для украинской армии.
  • Удар по колонии был подтвержден в патронатной службе защитников Мариуполя. Там отметили, что выясняют имена погибших и пострадавших. Сообщается, что на место выехал Международный Комитет Красного Креста.
  • Полк защитников Мариуполя объявил охоту на палачей, причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Оленовке.

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Автор: Михайло Гема